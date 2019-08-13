Mirenatelli

Работаю в небольшой российской компании.

Мы - разработчики CRM-решений для фармацевтических компаний.

А также занимаемся дизайном версткой и анимированием слайдов на медицинскую тематику.

Время от времени у нас есть задачи по работе с дизайном слайдов в PS, AI, Figma, Indesign. Сложность разная: от разработки слайдов "с нуля" до небольших правок в текстах.

Рады сотрудничеству с трудолюбивыми, внимательными и позитивными ребятами.