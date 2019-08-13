Mirenatelli

Нужно подготовить слайды опросника, 4 шт + слайд "спасибо". А также предусмотреть анимацию к ним (цветовую индикацию). Текст опросника, состав и полное тз высылаю в личку. По дизайну. Опросник относится ...
Работаю в небольшой российской компании.
Мы - разработчики CRM-решений для фармацевтических компаний.
А также занимаемся дизайном версткой и анимированием слайдов на медицинскую тематику.
Время от времени у нас есть задачи по работе с дизайном слайдов в PS, AI, Figma, Indesign. Сложность разная: от разработки слайдов "с нуля" до небольших правок в текстах.
Рады сотрудничеству с трудолюбивыми, внимательными и позитивными ребятами.
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно прочитать, что такое фолатный цикл для примерного понимания. Перерисовать слайд с анимацией цикла в новом дизайне, хорошенько продумав, как сделать это понятным. Дополнительно перерисовать слайд с едой (последний в пдф). ...Завершен6 лет назад
- $12
https://www.dropbox.com/sh/q06puf5y63osucn/AAC630HejmTLQnBYx_wjFkAha?dl=0 В паке сборка пдф для понимания дизайна и псд для работы. Нужно, не меняя стилистику и дизайн поменять внешний вид слайда (использовать другой сюжет, другого персонажа, расположение кнопок, положение и ...Завершен6 лет назад
1) Разработка дизайна презентации для БАДов для беременных. 2) По согласовании дизайна отрисовка 6 слайдов. https://www.dropbox.com/sh/f8pmdidxsbbpub5/AADsAbABEDAuSRJR__yvEEVWa?dl=0Завершен6 лет назад
Все тут: https://www.dropbox.com/sh/0zrm1iis5765swa/AAAH-0AUfeqhNpgG-sVznt60a?dl=0Завершен6 лет назад
Это четвертая часть задачи. Что нужно сделать. Взять имеющийся контент со слайдов и перенести его в новый дизайн. Имеющийся контент брать из старых исходников/выдам в личку/. Брать ...Завершен6 лет назад
Это третья часть задачи. Что нужно сделать. Взять имеющийся контент со слайдов и перенести его в новый дизайн. Имеющийся контент брать из старых исходников/выдам в личку/. Брать ...Презентации1 исполнительЗавершен6 лет назад
Это вторая часть задачи. Что нужно сделать. Взять имеющийся контент со слайдов и перенести его в новый дизайн. Имеющийся контент брать из старых исходников/выдам в личку/. Брать ...Завершен6 лет назад
Что нужно сделать. Взять имеющийся контент со слайдов и перенести его в новый дизайн. Имеющийся контент брать из старых исходников: http://prntscr.com/p16zls И переносить вот в такой дизайн: //ссылка в личку// ...Завершен6 лет назад
Просьба в слайде: https://www.dropbox.com/s/5gayj1n2mrzkpdj/03.psd?dl=0 1) В смарт объекте "1 раз" подставить к тексту надстрочные знаки 8, 9: Посмотреть, не сделать ли его овальным. 2) Два подзаголовка "Чтобы препарат" и "Чтобы пациент" вписать в ...Завершен6 лет назад
- $60
Перед нами стоит задача создать 10 слайдов в псд с заданным контентом. С использованием имеющегося дизайна красиво расположить контент на слайде так, чтобы он читался, хорошо смотрелся, не спорил с существующим ...Презентации1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно отрисовать 1слайд-опросник в дизайне препарата Ибуклин Юниор. Этот слайд будет показан врачам с планшета Андроид (1280/800).Полученные данные собраны на сервере и проанализированы. Подробное ТЗ в личку.Завершен6 лет назад
Нужно отрисовать2 слайда-опросника в дизайне препаратов Фемибион 1 и Фемибион 2. Эти слайды будут показаны врачам с планшета Андроид (1280/800). Полученные данные собраны на сервере и проанализированы.Завершен6 лет назад
https://www.dropbox.com/sh/iyczcvhvr4ficm0/AAAxYc3v4Ldo3cj1tu-wb2GQa?dl=0Завершен6 лет назад