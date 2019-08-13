Mirenatelli

Мария Mirenatelli

 
33 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Работаю в небольшой российской компании.

Мы - разработчики CRM-решений для фармацевтических компаний.

А также занимаемся дизайном версткой и анимированием слайдов на медицинскую тематику.

Время от времени у нас есть задачи по работе с дизайном слайдов в PS, AI, Figma, Indesign. Сложность разная: от разработки слайдов "с нуля" до небольших правок в текстах. 

Рады сотрудничеству с трудолюбивыми, внимательными и позитивными ребятами.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Diablo616
Вячеслав 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Разработка слайдов опросника
Проект, не состоялся.
Проект не состоялся по моей вине.
Ответный отзыв
Diablo616
Вячеслав 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$32
10 баллов
6 лет назад
Перерисовка слайдов фолатного цикла
Как и обычно — только положительные эмоции от сотрудничества! Работать приятно и эффективно. Рекомендую! ))
Спасибо Вячеславу за ответственное отношение к задаче, готовность разобраться в сложном биохимическом процессе и за внимательность к деталям. Как всегда очень приятная коммуникация и оперативная работа!
Ответный отзыв
Diablo616
Вячеслав 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Сделать апд сдайда в текущем дизайне
Просто все плюсики! Приятная и продуктивная работа! *^_^*
Спасибо Вячеславу за подбор и обработку фотографии персонажа! Как всегда плодотворное сотрудничество и приятная коммуникация)
Ответный отзыв
Diablo616
Вячеслав 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Создание дизайна слайдов
Все супер! Как впрочем и всегда с Марией *^_^*
Разработали дизайн презентации с нуля. Заказчик принял. Я, как и раньше, довольна сотрудничеством, все сделано оперативно и адекватно по качеству. Очень приятная коммуникация в ходе работ) Обязательно продолжим совместную работу.
Ответный отзыв
Diablo616
Вячеслав 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Скорректировать слайды
Просто супер! Работаем дальше! )) Всем рекомендую!
Как всегда все отлично) Неостановимо работаем дальше))
Ответный отзыв
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