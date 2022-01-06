Специалист по обработке фотографий
Занимаюсь обработкой фотографий 6 лет.
Выполняю работы по уровню сложности от цветокоррекции до сложных обработок с изменением фона/добавлением деталей/ удалением лишних деталей и т.д.
В большинстве случаях цена индивидуальна, в зависимости от количества фотографий и сложности работы.
Цены для работы с одной фотографией:
- Цветокоррекция 200 руб/фото
- Ретуширование фотографий с цветокоррекцией 500 руб/фото
- Изменение черт лица 700 руб/фото
- Сложные обработки 1500 руб/фото
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