Специалист по обработке фотографий

Занимаюсь обработкой фотографий 6 лет.

Выполняю работы по уровню сложности от цветокоррекции до сложных обработок с изменением фона/добавлением деталей/ удалением лишних деталей и т.д.

В большинстве случаях цена индивидуальна, в зависимости от количества фотографий и сложности работы.

Цены для работы с одной фотографией:

- Цветокоррекция 200 руб/фото

- Ретуширование фотографий с цветокоррекцией 500 руб/фото

- Изменение черт лица 700 руб/фото

- Сложные обработки 1500 руб/фото