MireyNiki

Вероника MireyNiki

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Специалист по обработке фотографий

Занимаюсь обработкой фотографий 6 лет.

Выполняю работы по уровню сложности от цветокоррекции до сложных обработок с изменением фона/добавлением деталей/ удалением лишних деталей и т.д.

В большинстве случаях цена индивидуальна, в зависимости от количества фотографий и сложности работы.

Цены для работы с одной фотографией: 

- Цветокоррекция 200 руб/фото

- Ретуширование фотографий с цветокоррекцией 500 руб/фото

- Изменение черт лица 700 руб/фото

- Сложные обработки 1500 руб/фото