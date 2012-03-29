Mirime

Татьяна Mirime

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
К работе отношусь со здоровым фанатизмом и любовью.

Занимаюсь созданием дизайна визиток, буклетов, брошюр.

Создание сайтов на Joomla + создание редактирование контента.

Опыт работы более 4х лет.

Работаю по системе постоплаты, исключение составляют большие и долговременные проекты (размер предоплаты по договорённости).

Баннеры
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $25
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $25
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $25
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Показать все услуги