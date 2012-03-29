К работе отношусь со здоровым фанатизмом и любовью.

Занимаюсь созданием дизайна визиток, буклетов, брошюр.

Создание сайтов на Joomla + создание редактирование контента.

Опыт работы более 4х лет.

Работаю по системе постоплаты, исключение составляют большие и долговременные проекты (размер предоплаты по договорённости).