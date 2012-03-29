К работе отношусь со здоровым фанатизмом и любовью.
Занимаюсь созданием дизайна визиток, буклетов, брошюр.
Создание сайтов на Joomla + создание редактирование контента.
Опыт работы более 4х лет.
Работаю по системе постоплаты, исключение составляют большие и долговременные проекты (размер предоплаты по договорённости).
Действие аккаунта приостановлено!
Баннеры
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от $5
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Верстка полиграфии
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от $25
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Дизайн сайтов
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от $100
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Иллюстрации и Рисунки
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от $25
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Логотипы и Знаки
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от $25
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Обработка фотографий
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от $5
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Фирменный стиль
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от $50
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