Деятельность: - Интернет магазин бытовой техники Категории товаров: - Кондиционер, холодильник, телевизор, стиральная машина, миксер, блендер, утюг, пылесос и т.д ТЗ: - Картинка будет использовать для таргетированной рекламы в Instagram/Facebook - 1080x1080 Цель от картинки: - Информировать пользователя о том что ассортимент интернет ...