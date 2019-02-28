Надо подготовить дизайн этикетки шоколада Прикрепите если ранее делали дизайн этикетки шоколада и приблизительную цену которую хотите получить за заданию.
Миродил Фахриддинов Mirodil19Mirodil19
- $20Дизайн продукции28 заявокЗакрыт3 года назад
- $40
Дизайн для SMM Тематика: Недвижимость, жилой комплекс. Есть 10 текстов для 10 постов, надо подготовить дизайн в едином стиле для этих 10 текстов.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт3 года назад
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Деятельность: - Интернет магазин бытовой техники Категории товаров: - Кондиционер, холодильник, телевизор, стиральная машина, миксер, блендер, утюг, пылесос и т.д ТЗ: - Картинка будет использовать для таргетированной рекламы в Instagram/Facebook - 1080x1080 Цель от картинки: - Информировать пользователя о том что ассортимент интернет ...Баннеры36 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Надо вставить скриншот Telegram канала. 5 минутное дело для дизайнера)Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Нужен лендинг пейдж для ресторана на английском.Сайты «под ключ»39 заявокЗакрыт4 года назад
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Здравствуйте! Надо разработать шаблон для публикаций в Instagram. Тематика аккаунта: Поиск работы.Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт5 лет назад