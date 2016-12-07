Анастасия Миронова MironovaNastyaMironovaNastya
33 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Переводы/Статьи/Тексты
Привет!
Помогу отредактировать/перевести статьи с английского/французского/ русского языков на русский/английский/французский.
Подготовлю к собеседованию/уроку/ любому другому мероприятию где нужен иностранный язык ( имею опыт работы репетитором, и множество положительных отзывов).
Действие аккаунта приостановлено!
Переводы
нет отзывов
$7/час
от $28от 2 часов
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$7/час
от $28от 2 часов
нет рейтинга