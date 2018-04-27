Mirosh2

Роман Mirosh2

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Забудьте о морщинах и дряблости кожи.

Dun Wallet - это самый тонкий в мире кожаный бумажник! Всего 5 мм. Этот кошелек максимально минималистичен – ничего лишнего. Кошелек Dun Wallet легко помещается в передний или задний карман джинсов или в карман рубашки. Несмотря на размер в кошелек отлично помещается 8 карт, банкноты и даже мелочь и ключ.Вот ссылочка http://c.twtn. ru/ncvC

MICROCPA это новая сеть им нужны отзывы, платят от 50 руб. после проверки на карту, как зарегистрируетесь в личном кабинете переходите в "список офферов" там все задания.Вот ссылочка: https://microcpa.ru/webmaster register?ref=2136

Если есть вопросы пишите в лс!

Отзывы заказчиков

pmk71
39 лет
14 лет в сервисе
Был
19 часов назад
$1
2 балла
7 лет назад
Создать 10 мужских аккаунтов на психологическом форуме
Задание не выполнено, несмотря на мои напоминания. Не советую работать с этим исполнителем.
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
2 балла
7 лет назад
Публикация готовых статей
После получения всех доступов (логинов и паролей), после получения контента (более 40 статей) Роман Мирошниченко из России, пропал.