Привет! Меня зовут Алена
Я дизайнер инфографики для маркетплейсов WB/OZON и др.
Дизайн карточек может решить следующие задачи:
Закрыть все боли покупателя
Выделить Ваш товар среди конкурентов
Показать основные преимущества
В оформление карточки входит:
Анализ карточек конкурентов
Разработка индивидуального, продающего дизайна. (Работа с фото/фоном/доп. элементами, подбор шрифтов и составление композиции).
Предоставляется один проработанный вариант дизайна
стоимость:
Оформление фото для карточки:
1 шт - 500 рублей.
от 25 шт - 350 рублей.
2 бесплатные правки к утверждённому варианту (каждая следующая 50₽)
В итоге Вы получаете:
Качественно оформленную карточку товара с продающим дизайном
Анализ конкурентов и целевой аудитории
Срок работы:
1 - 3 дня (в зависимости от сложности и загруженности).
Портфолио
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