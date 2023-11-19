Дизайн | инфографика

Привет! Меня зовут Алена

Я дизайнер инфографики для маркетплейсов WB/OZON и др.

Дизайн карточек может решить следующие задачи:

Закрыть все боли покупателя

Выделить Ваш товар среди конкурентов

Показать основные преимущества

В оформление карточки входит:

Анализ карточек конкурентов

Разработка индивидуального, продающего дизайна. (Работа с фото/фоном/доп. элементами, подбор шрифтов и составление композиции).

Предоставляется один проработанный вариант дизайна

стоимость:

Оформление фото для карточки:

1 шт - 500 рублей.

от 25 шт - 350 рублей.

2 бесплатные правки к утверждённому варианту (каждая следующая 50₽)

В итоге Вы получаете:

Качественно оформленную карточку товара с продающим дизайном

Анализ конкурентов и целевой аудитории

Срок работы:

1 - 3 дня (в зависимости от сложности и загруженности).