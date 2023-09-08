Рерайтом и копирайтом зарабатываю около 4 лет.
Начинала работать на Advego.ru, затем на Free-Lance.ru, теперь пытаюсь освоить данный сервис.
Предлагаю качественный рерайт текста с возможной оптимизацией под ключевые фразы. Гарантирую высокий уровень уникальности (100 % по Адвего Плагиатусу) без потери читабельности текста. Имею опыт оптимизации текста по ключевым фразам и словам.
Примеры работ в портфолио: http://www.weblancer.net/users/Mirtana/portfolio/.
Связываться лучше через [email protected].
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
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