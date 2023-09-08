Рерайтом и копирайтом зарабатываю около 4 лет.

Начинала работать на Advego.ru, затем на Free-Lance.ru, теперь пытаюсь освоить данный сервис.

Предлагаю качественный рерайт текста с возможной оптимизацией под ключевые фразы. Гарантирую высокий уровень уникальности (100 % по Адвего Плагиатусу) без потери читабельности текста. Имею опыт оптимизации текста по ключевым фразам и словам.

Примеры работ в портфолио: http://www.weblancer.net/users/Mirtana/portfolio/.

Связываться лучше через [email protected].