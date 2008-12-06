Эльмира Жамалетдинова Mirych_21Mirych_21
36 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Образование Московский государственный лингвистический университет, специальность- Методика преподавания иностранных языков и культур, 5 курс, опыт репетиторской деятельности- 4 года, работа преподавтелем англ.яз.- курсы М-класс (2004-2005), Московский государственный университет пищевых производств (2005-2006), Denis' School (c 2007);работа переводчиком- М-класс (переводы текстов бизнес-тематики),
Исследовательский Центр им. М.В. Келдыша (перевод деловой переписки),
второй язык- испанский (Avanzado)
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