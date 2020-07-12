MirzaZamir

Александр MirzaZamir

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Главное быть, а не казаться.

Занимаюсь монтажём 2 года, люблю свое дело, творчесикй подход.

Портфолио