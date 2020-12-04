🧡 Удобство и красота в одном дизайне!

 Коротко обо мне

Привет! Меня зовут Мурад, я из города Баку!

Создаю дизайн лендингов, интернет-магазинов, промо сайтов, корпоративных сайтов.

Умею вникать и понимать основную цель и задачу который должен решить будущий дизайн вашего сайта.

🤝 Условия сотрудничества

Работаю по предоплате или через «Безопасную сделку» на бирже Weblancer.

или через на бирже Weblancer. Оплата возможна через Вебмани, Яндекс деньги, Visa/Mastercard.

В случае, если вам не понравится дизайн и никакими правками его не исправить – я гарантирую возвращение предоплаты.

 Контакты

Telegram: +994 55 308 06 54

E-mail: [email protected]

Вконтакте: https://vk.com/muradmirzazadeh

Behance: https://www.behance.net/mirzazadehdesign