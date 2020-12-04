🧡 Удобство и красота в одном дизайне!
Коротко обо мне
Привет! Меня зовут Мурад, я из города Баку!
- Создаю дизайн лендингов, интернет-магазинов, промо сайтов, корпоративных сайтов.
- Умею вникать и понимать основную цель и задачу который должен решить будущий дизайн вашего сайта.
🤝 Условия сотрудничества
- Работаю по предоплате или через «Безопасную сделку» на бирже Weblancer.
- Оплата возможна через Вебмани, Яндекс деньги, Visa/Mastercard.
- В случае, если вам не понравится дизайн и никакими правками его не исправить – я гарантирую возвращение предоплаты.
Контакты
Telegram: +994 55 308 06 54
E-mail: [email protected]
Вконтакте: https://vk.com/muradmirzazadeh
Портфолио
- Cavallo — Компания производства мебели33 просмотра
- Acadamer — Онлайн школа веб-разработки29 просмотров