Misaki_Celeste

Графический дизайнер

Начинающий графический дизайнер и иллюстратор.

Работаю в программах : Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Infinite Painter.

Я разрабатываю логотипы/фирменные стили для различных компании и предпринимательского дела. Так же оформляю листовки, плакаты и визитки.

Постоянно учусь чему-то новому. Люблю творческую среду, поэтому учусь не только в сфере графического дизайна, но и растровой иллюстрации.

Гарантирую легкость в общении, точность в работе и соблюдение временных рамок.