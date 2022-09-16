Misaki_Celeste

Графический дизайнер
Начинающий графический дизайнер и иллюстратор.
Работаю в программах : Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Infinite Painter.
Я разрабатываю логотипы/фирменные стили для различных компании и предпринимательского дела. Так же оформляю листовки, плакаты и визитки.
Постоянно учусь чему-то новому. Люблю творческую среду, поэтому учусь не только в сфере графического дизайна, но и растровой иллюстрации.
Гарантирую легкость в общении, точность в работе и соблюдение временных рамок.
Действие аккаунта приостановлено!