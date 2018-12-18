Что возможно делать в социальных сетях

Еще недавно около очень быстро набирающих популярность и раскручивающихся соцсетей ходило очень много разговоров, споров, дискуссий и сплетен. Однако, уже 99% пользователей интернет оценили очевидные преимущества данных ресурсов. Соцсети дают возможности:

- Общаться с родными и друзьями, живущими в далеких частях планеты.

- Заниматься самосовершенствованием и саморазвитием: группы по интересам, чтение книг, просмотр кино – это дает возможность развития и роста.

- Улучшать образовательный процесс. Обмениваясь конспектами, обсуждая дисциплинарные проблемы и учебные вопросы, вы можете глубже вникнуть в учебу. И делать все это возможно в интернете.

- Совершенствовать бизнес. Доступность интернет-продаж, консультирование потенциальных заказчиков и другие способы роста продаж услуг или товаров.

Все это лишь малая часть всего, что дают соц сети.