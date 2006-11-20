Android, Flutter developer
Займаюсь програмуванням більше 2 років
Вміння:
- Розробка додатків під Android (Java, Kotlin);
- Кросплатформова розробка на Flutter;
- Створення дизайну на Figma для сайтів та телефонів;
- HTML верстка сайтів;
- Створення простих 2D ігор на Unity;
- Java/Kotlin
- Flutter(rxdart, bloc, freezed)
- Jetpack Compose
- Firebase(Authentication, Firestore, Filestorage)
- HTML/CSS/SASS/JavaScript
- REST API
- OOP/SOLID
- Material UI
- Та інші бібліотеки...
Якщо вам щось підійшло або виникли питання, звертайтесь