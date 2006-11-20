Misha3_7

Михайло Misha3_7

 
18 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Android, Flutter developer

Займаюсь програмуванням більше 2 років

Вміння:
  • Розробка додатків під Android (Java, Kotlin);
  • Кросплатформова розробка на Flutter;
  • Створення дизайну на Figma для сайтів та телефонів;
  • HTML верстка сайтів;
  • Створення простих 2D ігор на Unity;
Технології які я знаю:
  • Java/Kotlin
  • Flutter(rxdart, bloc, freezed)
  • Jetpack Compose
  • Firebase(Authentication, Firestore, Filestorage)
  • HTML/CSS/SASS/JavaScript
  • REST API
  • OOP/SOLID
  • Material UI
  • Та інші бібліотеки...
Після здачі проекта роблю будь-які правки!

Якщо вам щось підійшло або виникли питання, звертайтесь