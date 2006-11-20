Android, Flutter developer

Займаюсь програмуванням більше 2 років

Розробка додатків під Android (Java, Kotlin);

Кросплатформова розробка на Flutter;

Створення дизайну на Figma для сайтів та телефонів;

HTML верстка сайтів;

Створення простих 2D ігор на Unity;

Java/Kotlin

Flutter(rxdart, bloc, freezed)

Jetpack Compose

Firebase(Authentication, Firestore, Filestorage)

HTML/CSS/SASS/JavaScript

REST API

OOP/SOLID

Material UI

Та інші бібліотеки...

Після здачі проекта роблю будь-які правки!

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