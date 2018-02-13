Misha_Voronoy

Мы - команда профессиональных разработчиков сайтов под ключ любого типа !!! Мы сделаем Ваш проект лучшим в Вашей нише !!!
Предлагаем такие услуги :
- Сайт под ключ
- Дизайн сайта
- Верстка Сайта
- Посадка сайта на индивидуально разработанную систему управления
- Посадка сайта на CMS
- Разработка логотипа
- Разработка фирменного стиля
- Доработка сайта
- Дизайн Баннеров
- UI\UIX Дизайн
- Open cart
- Mobile UI\UIX Дизайн
Осуществляем комплексный подход к решению ваших задач.
Наши контакты:
Мобильный +380930761006 (Михаил)
Почта: [email protected]