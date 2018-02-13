Misha_Voronoy

Михаил Вороной Misha_Voronoy

 
26 летУкраина/Киев
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Мы - команда профессиональных разработчиков сайтов под ключ любого типа !!! Мы сделаем Ваш проект лучшим в Вашей нише !!!

Предлагаем такие услуги :

- Сайт под ключ

- Дизайн сайта

- Верстка Сайта

- Посадка сайта на индивидуально разработанную систему управления

- Посадка сайта на CMS

- Разработка логотипа

- Разработка фирменного стиля

- Доработка сайта 

- Дизайн Баннеров 

- UI\UIX Дизайн 

- Open cart 

- Mobile UI\UIX Дизайн 

Осуществляем комплексный подход к решению ваших задач.

Наши контакты:

Мобильный ‎‎‎‎‎‎+380930761006 (Михаил)

Почта: [email protected]

Верстка сайтаДизайн сайта