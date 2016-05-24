Mishanya9720

Михаил Леонтян Mishanya9720

 
28 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Заказчик - босс!

В дизайне уже 3 года. Почему я выбрал эту профессию? Потому что это свобода,в прямом смысле! 

Портфолио
Отзывы заказчиков
keeper_klus
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
9 баллов
8 лет назад
РеДизайн работающего торгового островка.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
$1/час
от $3от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
$1/час
от $4от 3 дней
нет рейтинга