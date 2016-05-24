Заказчик - босс!
В дизайне уже 3 года. Почему я выбрал эту профессию? Потому что это свобода,в прямом смысле!
Портфолио
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- LP105 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
9 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
$1/час
от $3от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
$1/час
от $4от 3 дней
нет рейтинга