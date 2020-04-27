Mishanya_run

Фрилансер

О себе, чем старше,тем сложнее... Я трудоголик до фанатизма, принципиален до максимализма, поступаюсь чем-то ради пользы, но никогда не шагаю по головам беззащитных и подневольных. Набил не мало шишек,но они придают брутальность. Фальш,ложь не спускаю. Уважаю тактичность, с презрением отношусь к сплетникам. Терпелив, отзывчив. Не требую максимума от других, если понимаю, что это невозможно. Ложка дегтя: ошибки признаю, но бываю негибкий. Не хватает хитрости, манипулирования, использования.