Готов к сотрудничеству.

Образование высшее, бакалавриат. Окончил Московский Государственный Университет пищевых производств по направлению "Информатика и вычислительная техника" по специальности "Прикладная информатика в экономике". В данный момент являюсь студентом первого курса магистратуры по специальности "Интеллектуальные информационные технологии создания цифровых двойников производственных процессов".

Чем могу быть полезен: работа с MS Office Word/Excel/Powerpoint/Access, Publisher, Project, Visio; 1C; графический дизайн; озвучка; видеомонтаж любительского уровня в Sony Vegas Pro 11; написание программ на языке C#; Unity 3D, создание компьютерных игр на заказ, 3D-моделирование, работа с текстом, владею английским языком(B1), могу выполнять технические переводы.