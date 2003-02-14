Mishima_Porte

Хорош в Python (скрапинг, парсинг, работа с данными, и т.д., знаком с созданием телеграм-ботов, их API, программированием на сокетах, знаком с ssh и ssl), включая большинство стандартных библиотек, Web3.py, pandas, библиотеками для создания тг-ботов (однако могу работать и не используя их), py-solc-x, paramiko, beautiful soup, requests (знаком со спецификациями HTTP, так что могу так же избежать использования сторонних модулей) и так далее.

Знаком с основными протоколами стека TCP/IP, их строением и тонкостями работы с ними. Умею в сетевое программирование на python.

Знаком с тредами, параллельным и асинхронным программированием.

Так же владею solidity (разработка смарт-контрактов, знаком с основными стандартами Ethereum: ERC-721, ERC-20 и другими), API Binance, Uniswap, DyDx, Ethereum JSON-RPC API, знаком с Infura, могу в разработку скриптов и приложений для взаимодействия с указанными системами.