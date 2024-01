MishkaGolota

Everybody wants to go heaven, but nobody wants to die

Summary

Адаптивная, валидная, кроссбраузерная верстка;

• Оптимизация кода;

• HTML5, CSS3 (Responsive Grid, Flex Box, CSS Grid), Pixel PerfectБЭМ;

• Bootstrap3;

• JavaScript ;

• jQuery ;

• CSS-препроцессоры (sass/scss, less);

• GIT;

• Gulp, Webpack;

• Adobe Photosop, Adobe Illustrator (PSD to html);

• Python , Django ;

• Databases: PostgreSQL;

Experience

Веб верстальщик

июль 2015 - настоящее время (4 лет)

Интерфейс Web-приложений, прикладных программ;Разработка, поддержание БД;Разработка специализированных приложений;Настройка поддержка удаленных серверов.

Education

НТУУ КПИ им. Игоря Сикорского (Киев)

Компьютерная инженерия