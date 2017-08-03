Разработка дизайн-проектов жилых и общественных помещений
Разрабатываю дизайн-проекты интерьера для придания наилучшего вида как жилым, так и общественным помещениям. Моя главная задача - грамотное совмещение эстетики и вкуса с удобством и комфортом.
В полный дизайн-проект на удалении входит:
- Консультация
- Обмер помещения
- Планировочное решение
- Коллажи и 3D визуализация
- Все рабочие чертежи для строителей
- Ведомость отделочных материалов и мебели
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Портфолио
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