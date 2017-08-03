Разработка дизайн-проектов жилых и общественных помещений

Разрабатываю дизайн-проекты интерьера для придания наилучшего вида как жилым, так и общественным помещениям. Моя главная задача - грамотное совмещение эстетики и вкуса с удобством и комфортом.

В полный дизайн-проект на удалении входит:

- Консультация

- Обмер помещения

- Планировочное решение

- Коллажи и 3D визуализация

- Все рабочие чертежи для строителей

- Ведомость отделочных материалов и мебели