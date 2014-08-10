Образование: высшее, техническое, 1999-2004 г.г.
Закончила Одесские национальный политехнический университет, по специальности «Тепловые электрические станции». По окончании ВУЗа получила диплом специалиста.
О себе: Русская. Общительна, дружелюбна. С пониманием отношусь обстоятельствам. Оптимист. Отстаиваю позицию человеческих, христианских ценностей, но без фанатизма.
Люблю путешествовать, познавать другие культуры, делаю выводы. С удовольствием делюсь полученными знаниями с окружающими. Люблю учиться и узнавать новое. Быстро осваиваю компьютерные программы различного уровня сложности.
Наиболее приятные и запоминающиеся моменты в скучной работе офисного планктона - возможность обучения людей, повышения их уровня знаний и квалификации.
Придерживаюсь правил и закона, взяток не беру. Без вредных привычек.
Опыт работы:
1. 2000-2002. Во время учебы в ВУЗе состояла в Фонде Социальной защиты молодежи. Работала волонтером.
2. 2004-2010. По окончании ВУЗа устроилась на работу в Информационный Центр МЮУ на должность оператора ПК третей категории.
Обязанности:
- пополнение баз данных
- обработка корреспонденции
Через год получила должность оператора первой категории, затем администратора третей категории.
Обязанности:
- ведение и контроль баз данных
- делопроизводство
- составление и организация проведение обучающей программы для сотрудников ИЦ и клиентов (по работе с программным обеспечением)
- проведение лекций
- подготовка методического материала
Уволилась по собственному желанию.
3. С 2012 – фриланс
4. С 2006 – по настоящее время Исполнительный директор «Лиги молодежных инициатив» (г. Одесса)
Обязанности:
- организационные вопросы
- разработка проектов по культурному развитию детей и молодежи
- реализация международных программ
- создание и подготовка макетов дипломов, грамот
- составление, верстка и подготовка к печати брошюр и проспектов
- лозунги, слоганы, написание агитационных материалов
5. С 2013 – блогер
Курсы:
- 2001-2003 – изучение английского языка
- 2010-2013 – курсы по графическому и WEB дизайну.
- 2013-по настоящее время – изучение французского языка (уровень А2)
Навыки:
- свободное владение программами Microsoft Office
- свободное владение и практическое применение графических пакетов Adobe Photoshop: Photoshop, Illustrator, Indisign, Dreamweaver, AdobeFlash
1) разработка фирменного стиля от А до Я
2) подготовка материалов в печать (брошюры, журналы и т.д.), коррекция, верстка.
- знание программы 3DMAX
- знание программы Quark
- практическое применение знаний основ HTML и CSS
- практическое знание CMS систем: joomla, drupal
Создала и наполнила 2 сайта:
- написание статей со 100% уникальностью
- информационное администрирование сайта: наполнение контентом с учетом SEO, управление структурой сайта, редактирование и удаление устаревших материалов.
- техническая поддержка сайта: контроль работоспособности сервера, поддержка сайта, контроль работоспособности всех модулей.
- блогер. Написание статей необходимой тематики. Ведение блога, привлечение аудитории, организация групп в соцсетях, распространение информации.