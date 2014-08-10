Создание и разработка фирменного стиля, администрирование баз данных.

Образование: высшее, техническое, 1999-2004 г.г.

Закончила Одесские национальный политехнический университет, по специальности «Тепловые электрические станции». По окончании ВУЗа получила диплом специалиста.

О себе: Русская. Общительна, дружелюбна. С пониманием отношусь обстоятельствам. Оптимист. Отстаиваю позицию человеческих, христианских ценностей, но без фанатизма.

Люблю путешествовать, познавать другие культуры, делаю выводы. С удовольствием делюсь полученными знаниями с окружающими. Люблю учиться и узнавать новое. Быстро осваиваю компьютерные программы различного уровня сложности.

Наиболее приятные и запоминающиеся моменты в скучной работе офисного планктона - возможность обучения людей, повышения их уровня знаний и квалификации.

Придерживаюсь правил и закона, взяток не беру. Без вредных привычек.

Опыт работы:

1. 2000-2002. Во время учебы в ВУЗе состояла в Фонде Социальной защиты молодежи. Работала волонтером.

2. 2004-2010. По окончании ВУЗа устроилась на работу в Информационный Центр МЮУ на должность оператора ПК третей категории.

Обязанности:

- пополнение баз данных

- обработка корреспонденции

Через год получила должность оператора первой категории, затем администратора третей категории.

Обязанности:

- ведение и контроль баз данных

- делопроизводство

- составление и организация проведение обучающей программы для сотрудников ИЦ и клиентов (по работе с программным обеспечением)

- проведение лекций

- подготовка методического материала

Уволилась по собственному желанию.

3. С 2012 – фриланс

4. С 2006 – по настоящее время Исполнительный директор «Лиги молодежных инициатив» (г. Одесса)

Обязанности:

- организационные вопросы

- разработка проектов по культурному развитию детей и молодежи

- реализация международных программ

- создание и подготовка макетов дипломов, грамот

- составление, верстка и подготовка к печати брошюр и проспектов

- лозунги, слоганы, написание агитационных материалов

5. С 2013 – блогер

Курсы:

- 2001-2003 – изучение английского языка

- 2010-2013 – курсы по графическому и WEB дизайну.

- 2013-по настоящее время – изучение французского языка (уровень А2)

Навыки:

- свободное владение программами Microsoft Office

- свободное владение и практическое применение графических пакетов Adobe Photoshop: Photoshop, Illustrator, Indisign, Dreamweaver, AdobeFlash

1) разработка фирменного стиля от А до Я

2) подготовка материалов в печать (брошюры, журналы и т.д.), коррекция, верстка.

- знание программы 3DMAX

- знание программы Quark

- практическое применение знаний основ HTML и CSS

- практическое знание CMS систем: joomla, drupal

Создала и наполнила 2 сайта:

1) http://prospera-stroy.ru/

2) http://prospera.su/

- написание статей со 100% уникальностью

- информационное администрирование сайта: наполнение контентом с учетом SEO, управление структурой сайта, редактирование и удаление устаревших материалов.

- техническая поддержка сайта: контроль работоспособности сервера, поддержка сайта, контроль работоспособности всех модулей.

- блогер. Написание статей необходимой тематики. Ведение блога, привлечение аудитории, организация групп в соцсетях, распространение информации.