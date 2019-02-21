Буду рад написать для вас продающий текст, статью, рассказ или стих.

Копирайтер, рерайтер, поэт и писатель

Студент Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ

Любые правки – бесплатно до полного принятия

С ответственностью и душой подхожу к вашему тексту

2 года в журналистике и 4 года в сфере коммерческого написания текстов

Оказываю услуги:

Продающие тексты (копирайтинг)

SEO-копирайтинг

Написание стихотворных поздравлений, рекламных стихов, стихотворений для рекламы

Написание рассказов, повестей и сказок

Тексты для соцсетей

Коммерческое предложение

Тексты «на главную»

Тексты в Appstore и Google play

Листовки (брошюры, буклеты)

Сценарии

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Дмитрий Казаков(Miskvar).

WhatsApp: +7(967)4628017

E-mail: [email protected]

Вконтакте: vk.com/anti_rammdimakaz