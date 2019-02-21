Miskvar

Дмитрий Казаков Miskvar

 
25 летРоссия/Уфа
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Буду рад написать для вас продающий текст, статью, рассказ или стих.

Копирайтер, рерайтер, поэт и писатель 

Студент Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ 

Любые правки – бесплатно до полного принятия 

С ответственностью и душой подхожу к вашему тексту 

2 года в журналистике и 4 года в сфере коммерческого написания текстов 

Оказываю услуги: 

Продающие тексты (копирайтинг) 

SEO-копирайтинг 

Написание стихотворных поздравлений, рекламных стихов, стихотворений для рекламы 

Написание рассказов, повестей и сказок 

Тексты для соцсетей 

Коммерческое предложение 

Тексты «на главную» 

Тексты в Appstore и Google play 

Листовки (брошюры, буклеты) 

Сценарии 

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Дмитрий Казаков(Miskvar). 

WhatsApp: +7(967)4628017 

E-mail: [email protected] 

Вконтакте: vk.com/anti_rammdimakaz 

SEO-копирайтингПоздравление в стихах
Портфолио
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Копирайтинг
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$2/час
от $2от 1 дня
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Продающие тексты
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$2/час
от $2от 1 дня
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Рерайтинг
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$1/час
от $1от 1 дня
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Стихи, Песни и Проза
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$3/час
от $3от 1 дня
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Сценарии
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$3/час
от $50от 3 дней
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