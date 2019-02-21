Копирайтер, рерайтер, поэт и писатель
Студент Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ
Любые правки – бесплатно до полного принятия
С ответственностью и душой подхожу к вашему тексту
2 года в журналистике и 4 года в сфере коммерческого написания текстов
Оказываю услуги:
Продающие тексты (копирайтинг)
SEO-копирайтинг
Написание стихотворных поздравлений, рекламных стихов, стихотворений для рекламы
Написание рассказов, повестей и сказок
Тексты для соцсетей
Коммерческое предложение
Тексты «на главную»
Тексты в Appstore и Google play
Листовки (брошюры, буклеты)
Сценарии
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Дмитрий Казаков(Miskvar).
WhatsApp: +7(967)4628017
E-mail: [email protected]
Вконтакте: vk.com/anti_rammdimakaz
- Сценарий концерта по итогам года141 просмотр
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