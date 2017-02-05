Miss_Clever

Здравствуйте!

Я предлагаю услуги профессиональной ретуши.

Перед обращением ко мне по вопросам какого-либо сотрудничества, настоятельно прошу прочесть это сообщение до конца.

В пакет моих услуг на данный момент входит:

— Портретная ретушь;

— Студийная ретушь;

— Ретушь модельных тестов (beauty, fashion);

— Ретушь детских фото;

— Художественная и творческая ретушь;

— Обработка и обтравка предметной съёмки;

Прошу учитывать это при обращении ко мне по вопросам сотрудничества.

Моя вилка цен начинается от 300 российских рублей за фото.

Для точного определения цены мне необходимо видеть исходник необходимой для

обработки фото и как можно более точное техническое задание (Ваше

пожелание).

Крайне желательно, чтобы исходник был RAW, а техническое задание содержало хотя бы один или два референса (примера) показывающего

стиль и глубину необходимой в данном случае обработки.

— *ВАЖНО: Я не работаю бесплатно!* —

Вас всё устраивает?

Тогда связаться со мной можно:

— В личных сообщениях ВКонтакте: https://vk.com/npolnaya ;

— По почте: [email protected]

— В Skype: polnaya2011

— Через фриланс биржу: http://goo.gl/tXKok5

Спасибо за внимание.

Буду рада плодотворному сотрудничеству как с частными лицами, так и с коммерческими фотографами.

С Уважением, Наталья.