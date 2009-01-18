Пишу работы по экономическим, финансовым, гуманитарным дисциплинам. Больше всего специализируюсь по бухгалтерскому учету и аудиту. Большой опыт работы.

Примерная стоимость работ:

реферат от 10-15 страниц - от 200/300 руб.

курсовая работа (без практики) от 30-35 страниц - 600/700 руб.

курсовая работа (с практикой) от 30-40 страниц - 900/1000 руб.

диплом (по специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит) от 80-100 страниц - 3000/5000 руб. в зависимости от сложности.

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