Пишу работы по экономическим, финансовым, гуманитарным дисциплинам. Больше всего специализируюсь по бухгалтерскому учету и аудиту. Большой опыт работы.
Примерная стоимость работ:
реферат от 10-15 страниц - от 200/300 руб.
курсовая работа (без практики) от 30-35 страниц - 600/700 руб.
курсовая работа (с практикой) от 30-40 страниц - 900/1000 руб.
диплом (по специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит) от 80-100 страниц - 3000/5000 руб. в зависимости от сложности.
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Отзывы заказчиков
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