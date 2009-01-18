Miss_Mary

Мария Miss_Mary

 
37 летРоссия/Волгоград
15 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Пишу работы по экономическим, финансовым, гуманитарным дисциплинам. Больше всего специализируюсь по бухгалтерскому учету и аудиту. Большой опыт работы.

Примерная стоимость работ:

реферат от 10-15 страниц - от 200/300 руб.

курсовая работа (без практики) от 30-35 страниц - 600/700 руб.

курсовая работа (с практикой) от 30-40 страниц - 900/1000 руб.

диплом (по специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит) от 80-100 страниц - 3000/5000 руб. в зависимости от сложности.

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Отзывы заказчиков
T777
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Три реферата
Отличный фрилансер! В кратчайшие сроки я получила идеальную работу. Огромное спасибо!
Несомненно отличнейший заказчик!!! Всегда предупредит о каких-либо изменениях и своевременно оплатит работу)))
Ответный отзыв
maishewa-n
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Курсовая работа
Очень хорошая курсовая работа! Выполнена оперативно и качественно! Очень довольна сотрудничеством, надеюсь на его продолжение.
Несомненно надежный фрилансер! Было очень приятно работать с Натальей, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
jolka
Йолка 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
1 отзыв
$14
10 баллов
15 лет назад
Срочно! Нужно доработать курсовую!
Работа выполнена качественно, даже раньше срока! Очень довольна исполнителем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Было очень приятно сотрудничать с Ольгой! Всегда на связи и всегда помогает решить возникающие вопросы!Отличный фрилансер!!!
Ответный отзыв