Переводчик.
Знание языков:
- Русский – родной;
- Українська (Украинский) – свободный;
- English (Английский) – свободный;
- Franсais (Французский) – хорошие навыки в чтении и переводе;
- Deutsch (Немецкий) – хорошие навыки в чтении и переводе;
02.2007 - 04.2007
Перевод книги Krav Maga с Немецкого на Русский;
03.2011 - 08.2011
«Intertour»
Перевод документов, синхронный перевод на встречах и мероприятиях (Английский -> Русский -> Английский)
Участие в семинарах:
14.01.2011 – 18.01.2011
BBC World Olympic Dreams Seminar in London
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