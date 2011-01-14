Miss_Red

Анжела Бодачевская Miss_Red

 
29 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Переводчик.

Знание языков:

  • Русский – родной;
  • Українська (Украинский) – свободный;
  • English (Английский) – свободный;
  • Franсais (Французский) – хорошие навыки в чтении и переводе;
  • Deutsch (Немецкий) – хорошие навыки в чтении и переводе;
Опыт работы:

02.2007 - 04.2007

Перевод книги Krav Maga с Немецкого на Русский;

03.2011 - 08.2011

«Intertour»

Перевод документов, синхронный перевод на встречах и мероприятиях (Английский -> Русский -> Английский)

Участие в семинарах:

14.01.2011 – 18.01.2011

BBC World Olympic Dreams Seminar in London

Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $1
#544
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $5
#1635
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
#3837
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
#3888
Переводы
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#4219