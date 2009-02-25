Miss_Vampire

На сайте каждый день.

Имею опыт работы с текстами (корректировка) - 5 лет.

Опыт как писателя (обзоры, повести, стихи) - 10 лет.

Опыт работы перевода с англ. на рус. и наоборот - 5 лет.

Опыт работы наполнения сайтов и форумов - 10 лет.

Так же могу быстро сделать простенький дизайн (html, php) Опыт работы с этим - 3 года.

ГРАФИК РАБОТЫ: с 15:50 до 1:00 по будням (понедельник, среда, четверг). По вторникам и пятницам только с 15:50 по 17:30. В субботу и воскресенье работаю КРУГЛОСУТОЧНО!

ICQ: 370631129