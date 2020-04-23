Miss_wisdom

Закончила РГПУ им.Герцена (Культурология). Также есть среднее специальное образование в области туризма (Специалист по туристским отраслям). Имею 4-летний опыт работы в туризме и более двух лет в гражданской авиации. Свободное владение английским языком (многолетняя практика с людьми из разных стран) и несвободное финским и немецким )) Увлекаюсь фотографией (Инстаграм, обработка фото, посты). Владение навыками экскурсовода (Санкт-Петербург).Таким образом:✔ Могу стать для Вас репетитором английского языка (с нуля)✔ Экскурсоводом ✔ Помощь в оформлении фото (в том числе Инстаграм)✔ Презентации Power Point ✔ Помощь в организации путешествия