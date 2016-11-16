Missbodnar

Автор текстов, консультант, работа с клиентами.

Образование: Психология, факультет социальныхтехнологий ( немного изучала деловодство\документоведение)

Более двух лет опыта работы на консультантом по телефону, более шести лет написане студенческих работ и статей.

Список предметов по которым могу писать для студентов: психология, педагогика, ( в отраслипсихологии) социология, Юридическая психология, право философия, культурология

, конфликтология, патопсихология, клиническая психология, зоопсихология,физиология, валеология,.сексология, сексопатология, ,журналистика, перевод текстов рус\укр\англ и прочие гуманитарные . Есть опыт в написании статей попсихологии и на социальную тематику. ЦельПолучение работы на дому\компьютер\интернетРерайтер, копирайтер,телефонный оператор интернет-магазина Образование«Открытый МеждународныйУниверситет Развития Человека УКРАИНА»4й курс заочно, продолжаюобучение.Факультет социальныхтехнологий. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯWindows, MS Office, Internet -опытный пользователь Есть возможность on-lineобщения (Web-камера\гарнитура)Грамотная и творческая работа с текстами. ЗнаниеязыковРусский, Украинский свободно.Английский – Elemenary. Личныекачества: Дипломатическое общение, грамотная речь,ответственность.