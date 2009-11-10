Опыт работы

3-5 лет

free-lance, с января 2000 по настоящее время

Должность: web мастер, программист

разработка Web сайтов с нуля, SEO оптимизация и продвижение, создание печатной рекламной продукции, проэктирование и создание баз данных и программ для работы с ними.

OOO "Ковчег", с сентября 2006 по май 2007

Должность: Руководитель IT отдела

администрирование сети, разработка и поддержка web сайта компании, создание презентаций продукции, разработка системы обмена данными офис-склад, обслуживание и минимальная доработка программ 1С.

Городская поликлиника №25, с января 2000 по июнь 2006

Должность: системный администратор

поддержка сети (25 машин, Win2000 Server), разработка и внедрение внутреннего веб сервера.

Профессиональные навыки

уверенное знание:

HTML

CSS

PHP

MySql

javascript

офисные программы

настройка Windows

Delphy

Adobe Photoshop

Corel

Образование

Основное — высшее

Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет (высшее), с 1998 по 2004

Специальность: Экспериментальная физика

Иностранные языки

Английский: средний

Дополнительные сведения

Семейное положение: холост

Дети: нет

Возможность командировок: есть

О себе: целеустремлённый‚ способный к самообучению. Жизненная позиция - "невыполнимых задач несуществует"