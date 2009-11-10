Опыт работы
3-5 лет
free-lance, с января 2000 по настоящее время
Должность: web мастер, программист
разработка Web сайтов с нуля, SEO оптимизация и продвижение, создание печатной рекламной продукции, проэктирование и создание баз данных и программ для работы с ними.
OOO "Ковчег", с сентября 2006 по май 2007
Должность: Руководитель IT отдела
администрирование сети, разработка и поддержка web сайта компании, создание презентаций продукции, разработка системы обмена данными офис-склад, обслуживание и минимальная доработка программ 1С.
Городская поликлиника №25, с января 2000 по июнь 2006
Должность: системный администратор
поддержка сети (25 машин, Win2000 Server), разработка и внедрение внутреннего веб сервера.
Профессиональные навыки
уверенное знание:
HTML
CSS
PHP
MySql
javascript
офисные программы
настройка Windows
Delphy
Adobe Photoshop
Corel
Образование
Основное — высшее
Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет (высшее), с 1998 по 2004
Специальность: Экспериментальная физика
Иностранные языки
Английский: средний
Дополнительные сведения
Семейное положение: холост
Дети: нет
Возможность командировок: есть
О себе: целеустремлённый‚ способный к самообучению. Жизненная позиция - "невыполнимых задач несуществует"