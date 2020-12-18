Красивый и продающий дизайн. Разработка Landing Page и сайтов.
- Уникальный и грамотный дизайн
- Выполнение проекта строго по ТЗ
- Соблюдение сроков
- Приемлемые цены
- Высылаете ТЗ по проекту, обсуждаем детали
- Предоплата 30%-50% от суммы заказа
- Разработка дизайна в рамках согласованных сроков
- Утверждение дизайна, внесение правок
- Оплата остальной суммы за проект
- Отправка исходников
- Обмен отзывами
- Webmoney
- Qiwi
По почте: [email protected]
По Telegram: @nonsimple
Портфолио
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