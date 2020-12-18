MisterDesign

Анвар Хамидов MisterDesign

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Красивый и продающий дизайн. Разработка Landing Page и сайтов.
  • Уникальный и грамотный дизайн
  • Выполнение проекта строго по ТЗ
  • Соблюдение сроков
  • Приемлемые цены
Условия сотрудничества:

  • Высылаете ТЗ по проекту, обсуждаем детали
  • Предоплата 30%-50% от суммы заказа
  • Разработка дизайна в рамках согласованных сроков
  • Утверждение дизайна, внесение правок
  • Оплата остальной суммы за проект
  • Отправка исходников
  • Обмен отзывами
К оплате принимаю:

  • Webmoney
  • Qiwi
Связаться со мной можно:

По почте: [email protected]

По Telegram: @nonsimple 

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