MisterFreelancer

Здравствуйте, меня зовут Алтай. Я фрилансер с шестылетным опытом работаю в качестве видео редактора. Я работал на коммерческих, для взрослых и музыкальных клипов, свадеб и разного рода видео.Создание видео-файла согласно спецификации вашего источника. Я работаю быстро и эффективно. Обладаю навыками монтажа видео, цветокоррекции, реставрации видео и аудио, звуковая обработка. Составлю клип по смыслу. Длительность видео до 10 минут. Быстро учусь, и адаптируюсь под ситуацию. Придумаю и смонтирую клип.Работаю с программами : Adobe Premiere, Sony Vegas, Adobe Photoshop.В услугу входит:- Обрезка видео- Склейка видео- Наложение звука- Стабилизация видео- Первичная цветокоррекция.Я горжусь своей работой и считаю, что работа закончена, когда клиент на 100% удовлетворен. Доверие клиента более важно, чем денги. Просто проверяте мой портфолио, чтобы понять, почему работа со мной это правильный выбор. Не стесняйтесь обращаться ко мне. Хорошего вам дня! : )