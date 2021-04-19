|наполнение сайтов контентом (любые CMS)| СSS, html вёрстка|
-наполнение сайтов контентом (любые CMS)
-СSS, html вёрстка
-написание рекламных текстов, сценариев, стихов
Портфолио
- Наполнение каталога www.teplovent44.ru187 просмотров
- Наполнение интернет-магазина http://www.lonp.ru/223 просмотра
- Англоязычная локализация сайта en.inno.msk.ru185 просмотров
- Наполнение сайта okonnydvor.ru188 просмотров
- Наполнение сайта climatstar.ru218 просмотров
- Наполнение контентом сайта ko-brus.ru172 просмотра