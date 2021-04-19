MisterWind

Михаил Вергунов MisterWind

 
34 годаУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
|наполнение сайтов контентом (любые CMS)| СSS, html вёрстка|

-наполнение сайтов контентом (любые CMS)

-СSS, html вёрстка

-написание рекламных текстов, сценариев, стихов

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