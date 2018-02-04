Mister_Igor

Образование - высшее техническое (Киевский политех с отличием (1989) + аспирантура КПИ (1994)

Мои компетенции:

1. Контент-менеджер, копирайтер,

2. Маркетолог-практик

2. PPC-менеджер (AdWords, Facebook)

3. Продукт-тренер, тренер по продажам страховых продуктов в партнерских каналах продаж

Опыт работы по проведению обучающих семинаров и тренингов (2012-2014, 2017 гг.) :

1) провел множество обучающих семинаров и ряд вэбинаров по продажам страховых продуктов в партнерских каналах продаж - для торгового персонала и тренеров наших бизнес-партнеров в Киеве и в регионах Украины:

- для компании Киевстар (обучающие семинары для продавцов контакт-центров во Львове и Днепре, региональных руководителей продаж и тренеров компании, 2017 год);

- для компаний, работающих в ритейле электроники, бытовой и мобильной техники: Эльдорадо, Евросеть, Ringoo, ЖЖУК (сеть"Мобіжук"), Комп`ютерний Всесвіт, Вухо.Ком, (2012 - 2014 гг.) - для банков: Альфа Банк, Правекс Банк (2013, 2017 гг)

2) создал комплекты обучающих материалов + подготовил дистанционный курс обучения для персонала Партнеров.

3. Дополнительные компетенции:

Имею также развитые профессиональные навыки

- написания пресс-релизов, рекламных статей, рекламных писем, слоганов, текстов для рекламных раздаточных материалов, годовых отчетов, анонсов мероприятий в соц-сетях, SERM-активностей и проч.;

- создания презентаций;

- написания SEO-friendly & USER-friendly контента для сайта;

- участия в разработке сценариев рекламных роликов;

- создания с нуля и правильного наполнения контентом каналов в YouTUBЕ, Twitter, страниц в SlideShare (крупнейший мировой презентационный портал).

- написания ТЗ для подрядчиков на выполнение работ для сайта;

- поиска и отбора исполнителей-фрилансеров и подрядчиков-юрлиц для решения возникающих аутсорсинговых задач.

Опыт работы с CMS: WordPress, Joomla, InstantCMS,

а также в конструкторах сайтов - Edicy (VOOG), Aircus, Jimdo, SnackWebsites, SkyNELL.

Эффективно работаю с информацией в интернете (поиск, анализ, систематизация).

Иностранные языки: русский (свободно), английский - Intermediate