Misty_Routh

Лидия Иванова Misty_Routh

 
32 годаУкраина/Донецк
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Графический дизайн, иллюстрация, 2D и СG графика
Портфолио
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Управление проектами
нет отзывов
$5/час
от $50от 3 дней
#138
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$8/час
от $30от 3 часов
#945
Баннеры
нет отзывов
$8/час
от $15от 3 часов
#963
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $15от 3 часов
#1451
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 часа
#1561