Работаю не ради денег, а ради опыта

Меня зовут Дмитрий, мне 20 лет, стараюсь любыми способами наработать опыт и научиться чему-то новому. В данный момент могу лишь заниматься транскрибацией и переводом изображений в текстовый формат. К сожалению это единственные услуги которые я могу предоставить, но в недалёком будущем этот список расширится и я буду предоставлять более обширный спектр услуг. Так же хочу отметить свою коммуникабельность и открытость в плане обратной связи, любая критика приветствуется и здраво воспринимается)