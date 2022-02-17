MixBrend392

Алексей MixBrend392

 
23 года
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Привет! Если ты веб-дизайнер лендингов и ищешь услуги верстальщика - пиши в лс!

Я обучен:

  • Адаптивной,
  • Кроссбраузерной,
  • Оптимизированной вёрстке;
  • Могу подключить базовое СЕО;
  • Пишу код с применением БЭМ;
Так же, работаю с:

  • Gulp;
  • Git;
  • Препроцессорами;
  • Могу работать по технологии PerfectPixel.
Почему я?

  • Качественная вёрстка;
  • Работаю быстро, в зависимости от обьёма;
  • На связи каждый день;
  • Обратная связь быстро и без ожиданий;
  • Соблюдаю сроки выполнения ТЗ;
  • Способы оплаты: 50/50 или 25/25/50.
Не работаю с:

  • Посадкой сайтов на cms;
  • Интернет магазинами.