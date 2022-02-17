MixBrend392

Привет! Если ты веб-дизайнер лендингов и ищешь услуги верстальщика - пиши в лс!

Я обучен:

Адаптивной,

Кроссбраузерной,

Оптимизированной вёрстке;

Могу подключить базовое СЕО;

Пишу код с применением БЭМ;

Gulp;

Git;

Препроцессорами;

Могу работать по технологии PerfectPixel.

Качественная вёрстка;

Работаю быстро, в зависимости от обьёма;

На связи каждый день;

Обратная связь быстро и без ожиданий;

Соблюдаю сроки выполнения ТЗ;

Способы оплаты: 50/50 или 25/25/50.