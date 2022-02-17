MixBrend392

Привет! Если ты веб-дизайнер лендингов и ищешь услуги верстальщика - пиши в лс!
Я обучен:
- Адаптивной,
- Кроссбраузерной,
- Оптимизированной вёрстке;
- Могу подключить базовое СЕО;
- Пишу код с применением БЭМ;
- Gulp;
- Git;
- Препроцессорами;
- Могу работать по технологии PerfectPixel.
- Качественная вёрстка;
- Работаю быстро, в зависимости от обьёма;
- На связи каждый день;
- Обратная связь быстро и без ожиданий;
- Соблюдаю сроки выполнения ТЗ;
- Способы оплаты: 50/50 или 25/25/50.
- Посадкой сайтов на cms;
- Интернет магазинами.