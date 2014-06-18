Добрый день. Меня зовут, как вы, думаю, поняли Колышкин Михаил. Как и многих здесь присутствующих, меня привел сюда дополнительный отдалённый заработок. Уверен, здесь не мало специалистов в различных областях, однако, чем занимаюсь я? И, пожалуй, немаловажное: чем я отличаюсь от других?

Первое, на что хотел бы обратить внимание: набор текстов. Уже больше года, почти два, я занимаюсь созданием статей для различных малотиражных газет, на подобии тех, что выпускают школы или ВУЗы для своих учащихся. Дело абсолютно не прибыльное, однако дало мне некий опыт.

Второе: средние знания в 3д и 2д пакетах и в видео обработке. Ещё сидя на школьной скамье я увлёкся такими пакетами как: Autodesk 3D studio max; Adobe Photoshop; Adobe After Effect. Это те пакеты в которых я достаточно опытен и могу сделать работу. Есть и дополнительные пакеты, которые я использую, скорее, для дополнения к основным, как более специализированные.

На данный момент углубляю познания в HTML,CSS.

Что касается же отличительного качества, я скромен и согласен на слегка заниженный тарифный план.