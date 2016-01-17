Постараюсь сделать все быстро,качественно и в срок!

Начинающий фрилансер,но с большим желанием работать и реализовать себя в этом бизнесе в полной мере.Хочется быть полезным не только себе,но и другим людям.Вот уже около пяти лет пишу на разных форумах и в блогах,но только недавно узнал,что за это можно еще и деньги получать.Не скрою было очень приятно и интересно,ведь одно дело когда написал и забыл,и другое,когда начинаешь осознавать ответственность лежащую на тебе за сей труд.Это очень вдохновляет и подвигает на новые свершения!Надеюсь не разочарую тех, кто решит доверить мне свой заказ.