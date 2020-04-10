Вам нужен ответственный копирайтер? Вы уже его нашли! Вовремя всё делаю, грамотно пишу .

Написание статей - моё хобби. Ищу возможность сделать хобби своей профессией. С удовольствием изучаю что-то новое, пробую себя в различных сферах деятельности.

Хорошо знаю рынок косметических средств, от состава продукции до механизмов продаж. Работаю в сфере управления персоналом.

Нацеленность на результат, вот то, чем я могу "взять" заказчика. В работе ответственна, изучаю тему "вдоль и поперек", принимаю во внимание требования и пожелания заказчика.

Готова к сотрудничеству!