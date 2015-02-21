Если Вы ищете исполнительного, ответственного, честного сотрудника или компаньона - Вам сюда!

Имею опыт помощника генерального директора и работы в должности исполнительного директора (внешние связи, деловые письма), отлично исполняю поручения, ищу любые возможности для решения поставленной задачи, легко контактирую с людьми, ответственна, стрессоустойчива, быстро обучаюсь. Отлично работаю с компьютером, офисными программами, Corel Draw. Снимаю и монтирую видеоролики.