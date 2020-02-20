Создание сайтов быстро и качественно по приемлемым ценам.

Добрый день, меня зовут Маргарита и я посредник Марии.

Мария - создатель сайтов(работает на тильде), работает в команде с web-дизайнером(рисовка прототипа и макета) . Вот услуги, которые она может вам предоставить:

✔️ Лендинг - визитка вас или вашего УТП.

✔️ Лендинг мероприятия

✔️ Лендинг для сбора; информации и регистраци.

✔️ Лендинг для рекламы/продажи ваших товаров и услуг.

✔️ Многостраничный сайт

ПЛЮСЫ РАБОТЫ С НАМИ:

➕ Срочность (срок работы 2-7 дней)

➕ Индивидуальный дизайн (zero Block)

➕ Адаптация под 5 разрешений экранов (сайт будет хорошо выглядеть на всех типах устройств)

➕ Подключение яндекс метрики

➕ Приемлые цены

➕ Объёмное портфолио (примеры работ скину в лс)

Если вас заинтересовало наше предложение, скорее пишете мне, мест очень мало!