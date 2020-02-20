Добрый день, меня зовут Маргарита и я посредник Марии.
Мария - создатель сайтов(работает на тильде), работает в команде с web-дизайнером(рисовка прототипа и макета) . Вот услуги, которые она может вам предоставить:
✔️ Лендинг - визитка вас или вашего УТП.
✔️ Лендинг мероприятия
✔️ Лендинг для сбора; информации и регистраци.
✔️ Лендинг для рекламы/продажи ваших товаров и услуг.
✔️ Многостраничный сайт
ПЛЮСЫ РАБОТЫ С НАМИ:
➕ Срочность (срок работы 2-7 дней)
➕ Индивидуальный дизайн (zero Block)
➕ Адаптация под 5 разрешений экранов (сайт будет хорошо выглядеть на всех типах устройств)
➕ Подключение яндекс метрики
➕ Приемлые цены
➕ Объёмное портфолио (примеры работ скину в лс)
Если вас заинтересовало наше предложение, скорее пишете мне, мест очень мало!