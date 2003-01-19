Mmm_vkusno

Анастасия Игнатьева Mmm_vkusnoMmm_vkusno
20 летРоссия/Самара
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Сгусток креативности, очарования и раздолбайства
Вас ждёт что-то невероятное в конце описания
Ну а для начала зацените мой ник
Думаю он ВоСхИтИТеЛеН
И всё, что я создаю тоже восхитительно)
*Крутые инстаграм ленты для личных и экспертных блогов
*Вовлекающие чудоковатые тексты (без грамматических ошибок, заметьте)
*Рисунки на заказ, логотипы, бисерные приколюхи и значки с вышивкой
Пишите, если у вас есть творческие задания, я открыта для сотрудничества
может даже подружимся, кто знает
Ъ
Действие аккаунта приостановлено!