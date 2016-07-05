«MobileDream» — инновационная международная IT — аутсорсинговая компания, базирующаяся во Львове. Мы специализируемся на разработке мобильных/веб приложений и сервисов. Наша молодая и креативная команда менеджеров, маркетологов ,разработчиков нацелена на предоставление полной маркетинговой и технической поддержки стартапов, а также развитие и улучшение бизнес процессов.

Мы предоставляем следующие услуги:

1) Mobile development (android apps, ios apps, crossplatform apps);

2) Web &backend development (СMS WordPress, CMS Opencart.Joomla)

3) Маркетинговая поддержка( SEO — продвижение, копирайтинг)