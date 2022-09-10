Я графічний дизайнер Що я можу? Відео та фото креативи для пост/сторіс в Instagram; Лендінг (односторінковий сайт) Зовнішня реклама; Обкладинки для пісень; Візитки; Хенгери(табличка на ручку дверей); Брошури, листівки, флаєри; Логотипи; Дизайн автомобілів; Дизайн принтів для одягу; Фірмовий стиль; Прев'ю, банер для YouTube. Чому я? ⚠️Професійно володію програмами Adobe Photoshop та Illustrator, Figma, After Effects; ⚠️Дотримуюся дедлайнів; ⚠️Прозоре ціноутворення; ⚠️Аналіз конкурентів та аудиторії;