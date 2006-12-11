Здравствуйте!

Я представляю молодую команду web-разработчиков "ModernView". Состав нашей команды 4 человека, все специалисты в своей области с многолетним опытом. В таком составе команда уже существует 1 год. Основными направлениями нашей деятельности являются: web-программирование, web-дизайн, поддержка и администрирование сайтов, оптимизация для поисковых систем.

Для разработок мы используем такие средства:

- Визуальное программирование: HTML, XHTML, CSS

- Скриптовое программирование: PHP, Java Script

- Работа с данными и базами данных: XML, MySQL.

Занимаясь постоянным изучением и тестированием новых разработок и технологий, мы усовершенствуем и расширяем свои возможности. Мы сопровождаем и поддерживаем все наши разработки, что делает наши отношения с заказчиками, долгосрочными.