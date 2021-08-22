Требуется разработать скрипт установщика для игры CS 1.6 с использованием Inno Setup. Обратите внимание на предоставленный пример и выполните все необходимые настройки для корректной установки игры.
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
4 года назад
Требуется разработать скрипт установщика для игры CS 1.6 с использованием Inno Setup. Обратите внимание на предоставленный пример и выполните все необходимые настройки для корректной установки игры.
Требуется написание SEO текстов на тему Counter Strike 1.6, с акцентом на описание сборок. Ожидается высокое качество, разнообразие и отсутствие грамматических ошибок. Исполнитель должен хорошо разбираться в игре и ее механике. Укажите цену за 1к символов.