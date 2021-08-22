Modestant

Сергей Александров Modestant

 
33 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Написать скрипт inno setup

    Требуется разработать скрипт установщика для игры CS 1.6 с использованием Inno Setup. Обратите внимание на предоставленный пример и выполните все необходимые настройки для корректной установки игры.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написание SEO текстов на игровую тему Counter Strike 1.6

    Требуется написание SEO текстов на тему Counter Strike 1.6, с акцентом на описание сборок. Ожидается высокое качество, разнообразие и отсутствие грамматических ошибок. Исполнитель должен хорошо разбираться в игре и ее механике. Укажите цену за 1к символов.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    4 года назад