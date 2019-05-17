Занимаюсь модернизаций и автоматизацией промышленного оборудования любой сложности
Занимаюсь модернизаций и автоматизацией промышленного оборудования любой сложности.
Модернизация металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков, экструдеров, термопластавтоматов и другого промышленного оборудования.
Установка, замена ЧПУ (CNC) FANUC, SIEMENS, Балт-Систем, FMS3000 и другие...
Программирование, установка, замена ПЛК (PLC) SIEMENS, ОВЕН, OMRON, DELTA, MITSUBISHI и другие.
Реализация различных систем управления промышленным процессом, автоматизация процессов, SCADA SYSTEM.
Разработка и сборка щитов управления любой сложности.
#CNC #PLC #АСУ #АСУТП #КИП #КИПиА #Автоматизация #Модернизация #Электронщик #Электромонтаж
Портфолио
- Модернизация плоскошлифовального станка 3Л722В213 просмотров
- Модернизация итальянского термопластавтомата ORCA152 просмотра
- Модернизация фрезерного станка DECKEL MAHO MH 600W204 просмотра
- Проектирование и сборка щита управления экструдеро216 просмотров
Встраиваемые системы
нет отзывов
$15/час
#44
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$15/час
#466