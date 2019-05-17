Modstan

Антон Modstan

 
36 летУкраина/Днепр
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Занимаюсь модернизаций и автоматизацией промышленного оборудования любой сложности

Занимаюсь модернизаций и автоматизацией промышленного оборудования любой сложности.

Модернизация металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков, экструдеров, термопластавтоматов и другого промышленного оборудования.

Установка, замена ЧПУ (CNC) FANUC, SIEMENS, Балт-Систем, FMS3000 и другие...

Программирование, установка, замена ПЛК (PLC) SIEMENS, ОВЕН, OMRON, DELTA, MITSUBISHI и другие.

Реализация различных систем управления промышленным процессом, автоматизация процессов, SCADA SYSTEM.

Разработка и сборка щитов управления любой сложности.

#CNC #PLC #АСУ #АСУТП #КИП #КИПиА #Автоматизация #Модернизация #Электронщик #Электромонтаж

Встраиваемые системы
нет отзывов
$15/час
#44
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$15/час
#466