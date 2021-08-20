Modumcranium

Разработка Вашей рекламы

«Красиво оформленное глупое предложение пойдет намного дальше, чем неудачно оформленная замечательная идея»© Скотт АдамсДизайн должен продавать. Составляя визуальную часть Вашего предложения, я в первую очередь думаю о том, как на это посмотрит Ваш потенциальный клиент, захочет ли он приобрести ваш товар или услугу. Я занимаюсь разработкой дизайна логотипов, визитных карточек, флаеров, рекламных баннеров (как для наружной рекламы, так и статичных для рекламы в интернете). К каждому своему Заказчику я использую индивидуальный подход, нацеленный на полное погружение в задачу и выявление истинных его потребностей. Полное сопровождение Клиента мной во время сотрудничества, поддержка, взаимопонимание и постоянная обратная связь гарантирует, что результат будет достигнут при минимальных затратах временных и денежных ресурсов, а Заказчик и его клиенты получат исключительно положительные эмоции.