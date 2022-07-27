Быстрая и качественная вёрстка. Кроссплатформенный сайт и чистым кодом - HTML5, SCSS, CSS3, JS, jQuery, BEM, Flexbox, GRID
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